Спорт

Станислав Сикорский
26 Сентября, 2018 16:14

Тактаров озвучил прогноз на бой Нурмагомедова и Макгрегора

Олег Тактаров.
Источник: fightnews.info
#бой

#Нурмагомедов

#Макгрегор
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.

Экс-боец UFC из России Олег Тактаров прокомментировал предстоящее сражение между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Заявление спортсмена и актёра цитирует "Спорт-Экспресс". По его мнению, ситуация складывается в пользу Нурмагомедова 80 против 20.

Тактаров полагает, что Макгрегор не сможет "вырубить" россиянина из-за его выносливости и хорошей защиты.

"По Хабибу можно попасть, но его лоб выдерживает тонны, а прятать подбородок он умеет. На секунду он, конечно, может потерять концентрацию, но вряд ли. Инстинкты у Хабиба хорошие, хотя и не такие, как у Джеймса Тони, которого лупили в подбородок все тренировки и довели до того, что он его машинально убирал ото всех ударов", - резюмировал экс-боец UFC.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Коннора запланирован на 7 октября. Он пройдёт на ринге "Ти-Мобайл-арены" в Лас-Вегасе.

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