Эксперты вычислили реальную стоимость iPhone Xs

Группа экспертов TechInsights провела расчёт стоимости компонентов iPhone Xs.

Результаты изысканий обнародованы официальным сайтов компании. Общая себестоимость нового iPhone Xs Max от Apple на 256 гигабайт составила 443 доллара США. При этом рыночная его цена достигает 1100 долларов.

Вышеозначенная цена на 43 доллара превышает стоимость комплектующих iPhone X на 64 гигабайта - 395 долларов.

Наиболее дорогостоящий компонент нового смартфона - 6,5-дюймового OLED-дисплея. Он обошёлся создателям в 80,5 доллара. Чипсет Apple A12 оценили в 72 доллара.

Дешевле всего конструкторам обходится аккумулятор - 9 долларов для Xs Max и 6,46 доллара для iPhone X.