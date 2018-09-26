Культура

Станислав Сикорский
26 Сентября, 2018 14:15

СМИ уличили Минкульт в манипуляциях с возрастным рейтингом иностранных фильмов

Министерство культуры РФ.
Источник: uralpolit.ru
#Минкультуры

#фильмы

#российскоекино
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.

Министерство культуры РФ обвинили в умышленном завышении возрастных рейтингов для иностранных фильмов.

Соответствующую информацию обнародовали "Ведомости", ссылающиеся на показатели аналитической компании "Невафильм Research". Данные касаются последних трёх лет.

В настоящий момент российские подростки могут посмотреть в кинотеатрах одну из четырёх демонстрируемых картин. При этом среди отечественных фильмов они могут посмотреть каждый второй.

В 2017 году детям разрешали посещать каждый десятый иностранный фильм. В 2014 году эти показатели достигали каждого четвёртого.

Эксперты указывают на рост числа зарубежных фильмов, отмеченных маркировкой 18+ и 16+. Согласно законодательству, на киноленты первой категории несовершеннолетних не пускают, а на фильмы второй они должны приходить с согласия родителей или же в их присутствии.

По мнению компании, в Минкульте умышленно манипулируют рейтингами для поддержки отечественного кинематографа. В ведомстве не обнародовали никаких заявлений по данной публикации.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Генпрокуратура раскрыла нарушения Минкульта и Института археологии РАН
В Лондоне продали оригинальный меч джедая Энакина Скайуокера
В Минкульте готовят замену главе Фонда кино - СМИ
Читайте в рубрике:
Оргкомитет "Мисс Украина" объяснил скандал с победительницей 2018 года
В Москве решили, каким должен быть памятник Бодрову-младшему
Альбом Пола Маккартни впервые с 1982 года вышел в лидеры Billboard

В УПЦ потребовали от экзархов Константинополя покинуть Украину
Официальный представитель правительства Венгрии: Брюссель создаёт опасный прецедент
Как появился Instagram
Профицит бюджета России в следующем году составит почти два триллиона рублей
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С трагедии в Кемерово прошло полгода: какие выводы мы сделали
За рубежом, 26 Сентября, 15:47.
Эксперты вычислили реальную стоимость iPhone Xs
Волгоград, 26 Сентября, 14:50.
В Волгограде выросло строительство жилья
Москва, 26 Сентября, 14:31.
В России дважды за год подорожают услуги ЖКХ
Москва, 26 Сентября, 14:15.
СМИ уличили Минкульт в манипуляциях с возрастным рейтингом иностранных фильмов
Уфа, 26 Сентября, 14:12.
В Башкирии водитель погиб, спасая пешехода
Магас, 26 Сентября, 13:08.
Ингушские силовики усилили охрану правопорядка во всей республике
Москва, 26 Сентября, 12:42.
Социологи выяснили отношение россиян к уходу за пожилыми
Воронеж, 26 Сентября, 12:25.
В Воронежской области МЧС предупредило о преждевременных заморозках
Пермь, 26 Сентября, 12:15.
VI Образовательный семинар творческой молодёжи «Мастерская» стартует в Перми
Воронеж, 26 Сентября, 12:04.
Воронежское предприятие попало под американские санкции
Москва, 26 Сентября, 11:59.
В Госдуме одобрили новый возраст выхода на пенсию для женщин
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия