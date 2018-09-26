СМИ уличили Минкульт в манипуляциях с возрастным рейтингом иностранных фильмов

Министерство культуры РФ обвинили в умышленном завышении возрастных рейтингов для иностранных фильмов.

Соответствующую информацию обнародовали "Ведомости", ссылающиеся на показатели аналитической компании "Невафильм Research". Данные касаются последних трёх лет.

В настоящий момент российские подростки могут посмотреть в кинотеатрах одну из четырёх демонстрируемых картин. При этом среди отечественных фильмов они могут посмотреть каждый второй.

В 2017 году детям разрешали посещать каждый десятый иностранный фильм. В 2014 году эти показатели достигали каждого четвёртого.

Эксперты указывают на рост числа зарубежных фильмов, отмеченных маркировкой 18+ и 16+. Согласно законодательству, на киноленты первой категории несовершеннолетних не пускают, а на фильмы второй они должны приходить с согласия родителей или же в их присутствии.

По мнению компании, в Минкульте умышленно манипулируют рейтингами для поддержки отечественного кинематографа. В ведомстве не обнародовали никаких заявлений по данной публикации.