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Станислав Сикорский
26 Сентября, 2018 14:15
СМИ уличили Минкульт в манипуляциях с возрастным рейтингом иностранных фильмов
Министерство культуры РФ.
Источник: uralpolit.ru
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.
Министерство культуры РФ обвинили в умышленном завышении возрастных рейтингов для иностранных фильмов.
Соответствующую информацию обнародовали "Ведомости", ссылающиеся на показатели аналитической компании "Невафильм Research". Данные касаются последних трёх лет.
В настоящий момент российские подростки могут посмотреть в кинотеатрах одну из четырёх демонстрируемых картин. При этом среди отечественных фильмов они могут посмотреть каждый второй.
В 2017 году детям разрешали посещать каждый десятый иностранный фильм. В 2014 году эти показатели достигали каждого четвёртого.
Эксперты указывают на рост числа зарубежных фильмов, отмеченных маркировкой 18+ и 16+. Согласно законодательству, на киноленты первой категории несовершеннолетних не пускают, а на фильмы второй они должны приходить с согласия родителей или же в их присутствии.
По мнению компании, в Минкульте умышленно манипулируют рейтингами для поддержки отечественного кинематографа. В ведомстве не обнародовали никаких заявлений по данной публикации.
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