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Константин Большаков
26 Сентября, 2018 14:31
В России дважды за год подорожают услуги ЖКХ
Максим Орешкин.
Источник: Vistanews.ru
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.
Так власти хотят компенсировать коммунальщикам повышение НДС.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в правительстве поддержали предложение ведомства о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году. Таким образом власти намереваются компенсировать затраты коммунальщиков, связанные с повышением НДС до 20%.
- Правительство утвердило подход: 1,7% - индексация с начала года, 2,4% - с середины года, - передаёт слова Орешкина «Интерфакс».
Напомним, идею о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ министерство предложило в начале августа. При этом в ФАС эту идею не поддерживали. По словам главы антимонопольной службы Игоря Артемьева, в большинстве регионов тарифы и так уже необоснованно завышены, писало ТАСС.
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