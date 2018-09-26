В России дважды за год подорожают услуги ЖКХ

Так власти хотят компенсировать коммунальщикам повышение НДС.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в правительстве поддержали предложение ведомства о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году. Таким образом власти намереваются компенсировать затраты коммунальщиков, связанные с повышением НДС до 20%.

- Правительство утвердило подход: 1,7% - индексация с начала года, 2,4% - с середины года, - передаёт слова Орешкина «Интерфакс».

Напомним, идею о двухэтапном повышении тарифов ЖКХ министерство предложило в начале августа. При этом в ФАС эту идею не поддерживали. По словам главы антимонопольной службы Игоря Артемьева, в большинстве регионов тарифы и так уже необоснованно завышены, писало ТАСС.