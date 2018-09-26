Ингушские силовики усилили охрану правопорядка во всей республике

Силовики Республики Ингушетия предприняли меры. направленные на охрану правопорядка и поддержание безопасности в регионе.

Об этом стало известно из сообщения управления республиканского МВД.

"В связи с изложенным МВД по Республике Ингушетия напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной действующим законодательством для организаторов и участников не санкционированных митингов, шествий и пикетов. Действия лиц, пытающихся предпринять попытки проведения массовых мероприятий, будут пресечены", - констатировали в ведомстве.

Организаторов и участников ждёт соответствующая ответственность.

Издание "Интерфакс" отмечает, что жёсткие меры связаны с попытками местного населения организовать не согласованные с властями протестные акции. Жители не согласны с планами о передаче части территории Сунженского района республики Чечне. Договор якобы должен быть подписан в Магасе 26 сентября.