О людях

Станислав Сикорский
26 Сентября, 2018 12:42

Социологи выяснили отношение россиян к уходу за пожилыми

Забота о пожилых россиянах.
Источник: ria.ru
#пожилыелюди

#соцопрос

#государство
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.

Социологи исследовали убеждения россиян относительно заботы о пожилом сегменте населения страны.

Соответствующий опрос проводили представители "Левада-центра". Результаты его обнародованы на официальном сайте учреждения.

Объявленные итоги гласят, около 67 процентов респондентов считают, что граждане старше 55 лет должны быть на попечении государства.

Порядка 28 процентов опрошенных россиян полагает, что за пожилых граждан ответственность должны нести члены семьи, родственники и близкие друзья.

При этом 4 процента респондентов полагает, что престарелое население должно находиться на попечении частных медицинских учреждений, 3 процента - назвали это задачей общественных некоммерческих организаций.

Кроме того, специалисты выяснили, что россиянам старше 55 лет "иногда", "часто" или "очень часто" не хватает общения.

"Недостаток общения приводит к тому, что пожилые люди чаще чувствуют себя изолированными и покинутыми, чем молодежь и люди среднего возраста. Так, среди респондентов старше 55 лет чувство покинутости и изолированности от социальной жизни "иногда", "часто" или "очень часто" ощущали 17% и 20% опрошенных соответственно, а среди лиц среднего возраста - почти вдвое меньше", - сообщили в "Левада-центре".

Опрос проводили с 13 по 18 октября 2017 года среди 1600 человек возрастом от 18 лет. Респонденты проживают в 137 населённых пунктах на территории 48 регионов РФ.

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