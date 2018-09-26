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Константин Большаков
26 Сентября, 2018 11:59
В Госдуме одобрили новый возраст выхода на пенсию для женщин
Вячеслав Володин.
Источник: Dailyhype.ru
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.
В конце августа президент внёс в реформу некоторые поправки.
Депутаты Государственной думы одобрили поправки президента РФ Владимира Путина к пенсионной реформе. Так, возраст выхода на пенсию для женщин решено поднимать не до 63 лет, а до 60. Мужчинам пенсионный возраст поднимут до 65 лет, как и предполагалось правительством в июне 2018 года.
Как передаёт «Интерфакс», поправки были одобрены единогласно – их поддержали 385 депутатов, никто не голосовал против и не воздержался от участия в голосовании.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что удалось найти консенсус в данном вопросе.
Напомним, накануне в Госдуме одобрили законопроект об уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста.
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