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Константин Большаков
26 Сентября, 2018 11:59

В Госдуме одобрили новый возраст выхода на пенсию для женщин

Вячеслав Володин.
Источник: Dailyhype.ru
#ГосДума

#пенсии

#реформа
Москва, 26 Сентября - DIXINEWS.

В конце августа президент внёс в реформу некоторые поправки.

Депутаты Государственной думы одобрили поправки президента РФ Владимира Путина к пенсионной реформе. Так, возраст выхода на пенсию для женщин решено поднимать не до 63 лет, а до 60. Мужчинам пенсионный возраст поднимут до 65 лет, как и предполагалось правительством в июне 2018 года.

Как передаёт «Интерфакс», поправки были одобрены единогласно – их поддержали 385 депутатов, никто не голосовал против и не воздержался от участия в голосовании.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что удалось найти консенсус в данном вопросе.

Напомним, накануне в Госдуме одобрили законопроект об уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста.

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