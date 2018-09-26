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Константин Большаков
26 Сентября, 2018 09:30
Дональда Трампа засмеяли на Генассамблее ООН
Дональд Трамп.
Источник: Inform-ua.info
Нью-Йорк, 26 Сентября - DIXINEWS.
Американский лидер решил похвастаться успехами, но его подняли на смех.
Речь президента США Дональда Трампа на заседании Генеральной ассамблеи ООН вызвала смех у присутствующих. Начиная выступление, глава Белого дома заявил, что меньше чем за два года своего президентства добился большего, чем его предшественники. Это рассмешило политиков, находящихся в зале.
- Не ожидал такой реакции, но это нормально, - смутился Трамп, однако продолжил рассказывать о собственных успехах дальше, пишут РИА «Новости».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Дональд Трамп успел рассмешить и делегацию Германии. Так, американский президент призвал Берлин переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе страна будет зависеть от России.
- На этих словах делегация ФРГ захихикала, - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.
Напомним, 75-я Генассамблея ООН проходит в эти дни в Нью-Йорке. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
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