Дональда Трампа засмеяли на Генассамблее ООН

Американский лидер решил похвастаться успехами, но его подняли на смех.

Речь президента США Дональда Трампа на заседании Генеральной ассамблеи ООН вызвала смех у присутствующих. Начиная выступление, глава Белого дома заявил, что меньше чем за два года своего президентства добился большего, чем его предшественники. Это рассмешило политиков, находящихся в зале.

- Не ожидал такой реакции, но это нормально, - смутился Трамп, однако продолжил рассказывать о собственных успехах дальше, пишут РИА «Новости».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Дональд Трамп успел рассмешить и делегацию Германии. Так, американский президент призвал Берлин переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе страна будет зависеть от России.

- На этих словах делегация ФРГ захихикала, - написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

Напомним, 75-я Генассамблея ООН проходит в эти дни в Нью-Йорке. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.