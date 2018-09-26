Армия и оружие

Константин Большаков
26 Сентября, 2018 08:01

Израиль продолжит бомбить Сирию, несмотря на С-300

Авигдор Либерман.
Источник: Beer7.net
#Израиль

#Сирия

#С300
Тель-Авив, 26 Сентября - DIXINEWS.

В Тель-Авиве опасаются усиления Ирана на сирийской территории.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что израильская армия по-прежнему будет проводить военные операции в Сирии. И это несмотря на то, что Россия в течение двух недель доставит сирийским средствам ПВО С-300 и будет глушить навигационные системы авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Курс Тель-Авива останется неизменным, заявил Либерман. При этом в Израиле не признают обвинений в том, что причиной уничтожения российского Ил-20 стали действия израильских ВВС, передаёт The Times of Israel.

- Мы действуем осмотрительно и ответственно. Ничего не изменилось и не изменится, такова наша установка, - сказал израильский министр, обвинив в инциденте с Ил-20 Сирию и Башара Асада.

Либерман добавил, что Тель-Авив не собирается «договариваться с Россией через СМИ», и не позволит территории Сирии стать плацдармом для Ирана в борьбе с Израилем.

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