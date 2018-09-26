Армия и оружие

Константин Большаков
26 Сентября, 2018 07:38

В Пентагоне объяснили, почему так сильно боятся России

Джеймс Мэттис.
Источник: Fpri.org
#Пентагон

#ядерноеоружие

#Мэттис
Вашингтон, 26 Сентября - DIXINEWS.

Конечно же, из-за оружия массового поражения.

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал главной опасностью для Америки со стороны РФ ядерную угрозу. Как пишет ТАСС, в меньшей степени Вашингтон беспокоит аналогичная угроза со стороны Китая и Северной Кореи.

- Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, это ядерная угроза со стороны России, - признался глава Пентагона.

По словам главы американского оборонного ведомства, данный вопрос является актуальным на сегодняшний день, поэтому власти США должны принимать какие-то меры по сдерживанию ядерного вооружения.

- Потому что ядерную войну невозможно выиграть, так что ни в коем случае нельзя её начинать, - добавил Мэттис.

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