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Константин Большаков
26 Сентября, 2018 07:24
Порошенко убежал от российских журналистов, но попал к Лаврову
Пётр Порошенко.
Источник: Day.kyiv.ua
Нью-Йорк, 26 Сентября - DIXINEWS.
Встреча стала неожиданностью для обоих.
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке по ошибке зашёл в комнату, где в тот момент находился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как пишет ТАСС, в коридоре украинского лидера встретили российские журналисты, которые начали задавать ему вопросы. Порошенко назвал репортёров «фейк-ньюз» и поспешил скрыться, но при этом вошёл не в ту дверь, оказавшись в комнате с Лавровым. Лишь спустя несколько секунд Порошенко осознал свою ошибку и молча ретировался, отправившись в зал заседаний.
В свою очередь РИА «Новости» передаёт, что Сергей Лавров уже прокомментировал данный казус.
- Наверное, с туалетом перепутал, - пошутил глава МИД России.
Напомним, на 75-ю Генассамблею ООН Сергей Лавров прибыл в начале недели. В Америке дипломат проведёт более 30 рабочих встреч.
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