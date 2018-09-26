Политика

Константин Большаков
26 Сентября, 2018 07:24

Порошенко убежал от российских журналистов, но попал к Лаврову

Пётр Порошенко.
Источник: Day.kyiv.ua
#Порошенко

#Лавров

#ООН
Нью-Йорк, 26 Сентября - DIXINEWS.

Встреча стала неожиданностью для обоих.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке по ошибке зашёл в комнату, где в тот момент находился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как пишет ТАСС, в коридоре украинского лидера встретили российские журналисты, которые начали задавать ему вопросы. Порошенко назвал репортёров «фейк-ньюз» и поспешил скрыться, но при этом вошёл не в ту дверь, оказавшись в комнате с Лавровым. Лишь спустя несколько секунд Порошенко осознал свою ошибку и молча ретировался, отправившись в зал заседаний.

В свою очередь РИА «Новости» передаёт, что Сергей Лавров уже прокомментировал данный казус.

- Наверное, с туалетом перепутал, - пошутил глава МИД России.

Напомним, на 75-ю Генассамблею ООН Сергей Лавров прибыл в начале недели. В Америке дипломат проведёт более 30 рабочих встреч.

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