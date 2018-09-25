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Константин Большаков
25 Сентября, 2018 19:58

В «Единой России» объяснили неудачи на выборах

Андрей Турчак.
Источник: twitter.com
#Турчак

#ЕдинаяРоссия

#выборы
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.

Этому есть сразу несколько причин.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказал мнение, что низкие результаты правящей партии в ряде регионов можно объяснить «негативным информационным фоном» из-за пенсионной реформы.

Как пишет «Интерфакс», также Турчак полагает, что единороссы получили меньше голосов там, где кандидаты реже проводили встречи с местными жителями и в регионах с невысокой явкой.

Говоря о результатах выборов в целом, господин Турчак назвал их хорошими, ведь «Единая Россия» получила 63,5% депутатских мандатов. Но в то же время в партии пообещали принять кадровые решения по итогам голосования.

Напомним, кандидаты от правящей партии уступили своим соперникам на губернаторских выборах во Владимирской области и Хабаровском крае.

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