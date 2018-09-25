|
Константин Большаков
25 Сентября, 2018 19:58
В «Единой России» объяснили неудачи на выборах
Андрей Турчак.
Источник: twitter.com
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.
Этому есть сразу несколько причин.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак высказал мнение, что низкие результаты правящей партии в ряде регионов можно объяснить «негативным информационным фоном» из-за пенсионной реформы.
Как пишет «Интерфакс», также Турчак полагает, что единороссы получили меньше голосов там, где кандидаты реже проводили встречи с местными жителями и в регионах с невысокой явкой.
Говоря о результатах выборов в целом, господин Турчак назвал их хорошими, ведь «Единая Россия» получила 63,5% депутатских мандатов. Но в то же время в партии пообещали принять кадровые решения по итогам голосования.
Напомним, кандидаты от правящей партии уступили своим соперникам на губернаторских выборах во Владимирской области и Хабаровском крае.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия