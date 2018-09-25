Религия

Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 17:53

Каноничная УПЦ сделала жёсткое заявление в адрес Константинопольского патриархата

Иерархи УПЦ МП.
Источник: inform-ua.info
#РПЦ

#православие

#патриарх
Киев, 25 Сентября - DIXINEWS.

Представители синода канонической Украинской православной церкви обратились к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. Священнослужители потребовали от патриаха не вмешиваться в дела УПЦ. В частности - назначать экзархов в Киеве.

"Данное назначение (двух константинопольских экзархов в Киев - ИФ) было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской Православной Церкви и нарушение ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории", - гласит сообщение синода.

В УПЦ полагают, что экзархам Константинопольского патриархата архиепископу Памфилийскому Даниилу и епископу Эдмонтонскому Илариону надлежит покинуть территорию Украины. Деятельность их будут расценивать в качестве нарушения межконфессионального мира.

Синод постановил о временной остановке совместного служения с иерархами Константинопольского патриархата.

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