Каноничная УПЦ сделала жёсткое заявление в адрес Константинопольского патриархата

Представители синода канонической Украинской православной церкви обратились к патриарху Константинопольскому Варфоломею.

Соответствующее заявление обнародовано на официальном сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ. Священнослужители потребовали от патриаха не вмешиваться в дела УПЦ. В частности - назначать экзархов в Киеве.

"Данное назначение (двух константинопольских экзархов в Киев - ИФ) было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской Православной Церкви и нарушение ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории", - гласит сообщение синода.

В УПЦ полагают, что экзархам Константинопольского патриархата архиепископу Памфилийскому Даниилу и епископу Эдмонтонскому Илариону надлежит покинуть территорию Украины. Деятельность их будут расценивать в качестве нарушения межконфессионального мира.

Синод постановил о временной остановке совместного служения с иерархами Константинопольского патриархата.