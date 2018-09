Учёные обнаружили связывающее звено между динозаврами и птицами

Палеонтологи обнаружили звено, связывающее вымерших динозавров и современных птиц.

Соответствующую информацию обнародовало научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты обнаружили окаменелые останки нового существа, жившего около 127 миллионов лет назад.

Окаменелости палеонтологи обнаружили в северо-восточной части Китая. Они датированы ранне-меловым периодом. К тому моменту птицы уже избавились от массивного костистого хвоста, однако не успели эволюционировать до махового оперения.

Учёные подарили находке имя Jinguofortis perplexus. Это сочетание двух слов: jinguo - "женщина-воин" с китайского, а также fortis - "храбрый" с латыни.

Благодаря детальному изучению костей эксперты выяснили, что нововыявленное создание могло летать. Делал Jinguofortis perplexus это не так, как современные птицы. Питался он растениями. Его плечевые кости сливались друг с другом, в то время как у потомков они разъединились.

Стоит отметить, множество других видов обладали признаками будущих птиц. К примеру, небезызвестный тираннозавр рекс. У этого теропода были птицеподобные ноги со специфическим строением таза. Кости многих динозавров были полыми.