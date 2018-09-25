|
Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 16:46
Учёные обнаружили связывающее звено между динозаврами и птицами
Реконструкция вида археоптерикс.
Источник: cryptozoo.ru
За рубежом, 25 Сентября - DIXINEWS.
Палеонтологи обнаружили звено, связывающее вымерших динозавров и современных птиц.
Соответствующую информацию обнародовало научное издание Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты обнаружили окаменелые останки нового существа, жившего около 127 миллионов лет назад.
Окаменелости палеонтологи обнаружили в северо-восточной части Китая. Они датированы ранне-меловым периодом. К тому моменту птицы уже избавились от массивного костистого хвоста, однако не успели эволюционировать до махового оперения.
Учёные подарили находке имя Jinguofortis perplexus. Это сочетание двух слов: jinguo - "женщина-воин" с китайского, а также fortis - "храбрый" с латыни.
Благодаря детальному изучению костей эксперты выяснили, что нововыявленное создание могло летать. Делал Jinguofortis perplexus это не так, как современные птицы. Питался он растениями. Его плечевые кости сливались друг с другом, в то время как у потомков они разъединились.
Стоит отметить, множество других видов обладали признаками будущих птиц. К примеру, небезызвестный тираннозавр рекс. У этого теропода были птицеподобные ноги со специфическим строением таза. Кости многих динозавров были полыми.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия