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Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 15:47
В "Экспоцентре" стартовала выставка "Реклама-2018"
Выставка "Реклама-2018".
Источник: DixiNews
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.
С 25 по 28 сентября в "Экспоцентре" пройдёт 26-я Международная специализированная выставка "Реклама-2018".
На выставке продукцию представят 213 компаний из разных стран, в том числе Австрии, Китая, Беларуси, Южной Кореи, США, Украины, Японии, Швейцарии. Участниками стали как популярные бренды, так и новички в рекламном бизнесе.
Тематика выставки: визуальные технологии в рекламе, оборудование и материалы для полиграфии, сувенирная продукция, праздничное оформление массовых мероприятий и другие интересные темы.
Ассоциация коммуникационных агентств России вместе с Торгово-промышленной палатой РФ проведут дискуссию насчет развития рекламного саморегулирования "Саморегулирование отрасли. Создание СРО". О проблемах госконтроля и регулирования наружной рекламы пойдет речь за круглым столом "Роль регулирования и саморегулирования в развитии рынка наружной рекламы".
Кроме этого, КВК "Империя" и АО "Экспоцентр" организуют VII Международный форум "Матрица рекламы". Будут проводиться конференции, фокус-сессии, мастер-классы с участием 600 ведущих экспертов рекламы, маркетинга и PR-услуг, топ-менеджеров компаний и глав профильных ассоциаций.
Посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом экспонатов, узнать больше о тонкостях рекламного бизнеса, а также найти деловых партнеров и новых клиентов.
Выставка "Реклама-2018" продлится до 28 сентября в павильоне №1. Первые два дня мероприятия пройдут с 10:00 до 18:00. В последний день выставка будет длиться до 16:00.
Организаторами действа выступают: "Экспоцентр", Министерство промышленности и торговли РФ, Ассоциация коммуникационных агентств России, а также Торгово-промышленная палата РФ при содействии отраслевых объединений.
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