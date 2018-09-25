Выяснилось, что находится во «дворцах» Пенсионного фонда

Оказалось, никаких роскошных апартаментов за дверьми отделений нет.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил депутатам Государственной думы, что «дворцы», якобы принадлежащие ПФР, являются обычными офисами в управлении организации.

- Насчёт «дворцов» - все они построены по нормативам, просто нужно зайти внутрь – это обычные офисы, и они используются только как рабочие офисы, - передаёт «Интерфакс» слова господина Дроздова.

Как пояснил руководитель ПФР, большинство из зданий были построены 10 лет и переданы в управление Фонду Росимуществом. При этом новые здания для Пенсионного фонда с 2015 года могут строиться только по нормативам, однако их строительство ведётся только в Крыму и в регионах, где нет «доступной среды» для людей с ограниченными возможностями.

Напомним, в августовском обращении по поводу пенсионной реформы президент РФ Владимир Путин заявил, что ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами и людей это раздражает».