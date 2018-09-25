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Константин Большаков
25 Сентября, 2018 15:18
Выяснилось, что находится во «дворцах» Пенсионного фонда
Антон Дроздов.
Источник: Vladikavkaz.bezformata.ru
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.
Оказалось, никаких роскошных апартаментов за дверьми отделений нет.
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил депутатам Государственной думы, что «дворцы», якобы принадлежащие ПФР, являются обычными офисами в управлении организации.
- Насчёт «дворцов» - все они построены по нормативам, просто нужно зайти внутрь – это обычные офисы, и они используются только как рабочие офисы, - передаёт «Интерфакс» слова господина Дроздова.
Как пояснил руководитель ПФР, большинство из зданий были построены 10 лет и переданы в управление Фонду Росимуществом. При этом новые здания для Пенсионного фонда с 2015 года могут строиться только по нормативам, однако их строительство ведётся только в Крыму и в регионах, где нет «доступной среды» для людей с ограниченными возможностями.
Напомним, в августовском обращении по поводу пенсионной реформы президент РФ Владимир Путин заявил, что ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами и людей это раздражает».
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