Происшествия

Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 14:02

В Алтайском крае расследуют самоубийство полицейского

Сотрудник полиции.
Источник: klauzura.ru
#Полицейский

#Следственныйкомитет

#самоубийство
Барнаул, 25 Сентября - DIXINEWS.

Следователи Алтайского края ведут проверку после смерти полицейского.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Вечером понедельника, 24 сентября, обнаружили тело сотрудника отделения уголовного розыска ОМВД в Шипуновском районе.

Предварительная версия указывает на самоубийство. Следствие работает над установлением всех обстоятельств происшествия.

"Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел", - гласит сообщение.

Как сообщило агентство "Банкфакс", оперативник накануне инцидента побывал на допросе в Барнауле. При теле обнаружена записка. В ней полицейский написал о собственной невиновности в расследовании взяточничества.

В момент смерти мужчина одет в гражданское из-за выходного. У него был с собой было табельное оружие. Гражданин проработал в полиции около 10 лет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Под Петербургом застрелили свидетеля по делу о коррупции в СКР - СМИ
Следователи начали проверку экстренной посадки самолёта под Иркутском
Основательница Femen, покончившая с собой, оставила записку
Читайте в рубрике:
В оперативном штабе озвучили подробности крушения МиГ-31
В США посчитали жертв урагана "Флоренс"
ФК "Сент-Этьен" подтвердил гибель экс-защитника Гомиса в перестрелке

В Индии сняли на видео, как поток воды уносит пассажирский автобус
Заседание комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Лидеры США и Южной Кореи заключили новое торговое соглашение
ЕС, Китай и Россия хотят торговать с Ираном в обход санкций США
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Алтайском крае расследуют самоубийство полицейского
За рубежом, 25 Сентября, 13:35.
СМИ раскрыли планы Абрамовича о продаже "Челси"
Пермь, 25 Сентября, 13:22.
Мэр Перми распорядился включить отопление, не дожидаясь холодов
Москва, 25 Сентября, 13:00.
В Кремле прокомментировали планы наказать КПРФ и ЛДПР
Нижний Новгород, 25 Сентября, 12:47.
Озвучена дата начала отопительного сезона в Нижегородской области
Москва, 25 Сентября, 12:43.
В Москве зарегистрировали новый рекорд атмосферного давления
Воронеж, 25 Сентября, 12:21.
В Воронеже объяснили, как будут избавляться от наружной рекламы
Москва, 25 Сентября, 12:02.
Частные эвакуаторы исчезнут с улиц Москвы
Волгоград, 25 Сентября, 11:40.
В Волгограде покажут древние артефакты Золотой Орды
Москва, 25 Сентября, 11:28.
Одобрен закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров
Екатеринбург, 25 Сентября, 11:05.
В Екатеринбурге за один рейд судебные приставы арестовали 7 автомобилей
Уфа, 25 Сентября, 10:43.
В Уфе рассказали о серьёзных проблемах с городскими кладбищами
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия