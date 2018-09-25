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Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 14:02
В Алтайском крае расследуют самоубийство полицейского
Сотрудник полиции.
Источник: klauzura.ru
Барнаул, 25 Сентября - DIXINEWS.
Следователи Алтайского края ведут проверку после смерти полицейского.
Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Вечером понедельника, 24 сентября, обнаружили тело сотрудника отделения уголовного розыска ОМВД в Шипуновском районе.
Предварительная версия указывает на самоубийство. Следствие работает над установлением всех обстоятельств происшествия.
"Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел", - гласит сообщение.
Как сообщило агентство "Банкфакс", оперативник накануне инцидента побывал на допросе в Барнауле. При теле обнаружена записка. В ней полицейский написал о собственной невиновности в расследовании взяточничества.
В момент смерти мужчина одет в гражданское из-за выходного. У него был с собой было табельное оружие. Гражданин проработал в полиции около 10 лет.
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