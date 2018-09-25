В Алтайском крае расследуют самоубийство полицейского

Следователи Алтайского края ведут проверку после смерти полицейского.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе регионального управления СК РФ. Вечером понедельника, 24 сентября, обнаружили тело сотрудника отделения уголовного розыска ОМВД в Шипуновском районе.

Предварительная версия указывает на самоубийство. Следствие работает над установлением всех обстоятельств происшествия.

"Уголовных дел в отношении погибшего следственными органами не расследовалось, процессуального статуса подозреваемого или обвиняемого по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов, он не имел", - гласит сообщение.

Как сообщило агентство "Банкфакс", оперативник накануне инцидента побывал на допросе в Барнауле. При теле обнаружена записка. В ней полицейский написал о собственной невиновности в расследовании взяточничества.

В момент смерти мужчина одет в гражданское из-за выходного. У него был с собой было табельное оружие. Гражданин проработал в полиции около 10 лет.