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Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 13:35

СМИ раскрыли планы Абрамовича о продаже "Челси"

Роман Абрамович на футбольном матче.
Источник: rsport.ria.ru
#Абрамович

#клуб

#футбол
За рубежом, 25 Сентября - DIXINEWS.

Британский футбольный клуб "Челси", принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, может быть продан.

Информацию о планах предпринимателя относительно команды опубликовало издание Bloomberg Businessweek, ссылаясь на собственные источники.

Сумма сделки может достигать трех миллиардов фунтов стерлингтов - почти четыре миллиарда долларов США.

Журналисты отмечают, что Абрамович ранее отклонил предложение о продаже "Челси" за 2,06 миллиарда долларов. Он обратился к представителям нью-йоркского торгового банка Raine Group. Учреждение займётся продажей футбольного клуба.

Стоит напомнить, что британская команда оказалась во власти российского миллиардера в 2003 году. Покупка обошлась ему тогда в 150 тысяч долларов.

С тех времён футболисты "Челси" стали шестикратными чемпионами и однажды выиграли Лигу чемпионов.

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