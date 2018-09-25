СМИ раскрыли планы Абрамовича о продаже "Челси"

Британский футбольный клуб "Челси", принадлежащий российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, может быть продан.

Информацию о планах предпринимателя относительно команды опубликовало издание Bloomberg Businessweek, ссылаясь на собственные источники.

Сумма сделки может достигать трех миллиардов фунтов стерлингтов - почти четыре миллиарда долларов США.

Журналисты отмечают, что Абрамович ранее отклонил предложение о продаже "Челси" за 2,06 миллиарда долларов. Он обратился к представителям нью-йоркского торгового банка Raine Group. Учреждение займётся продажей футбольного клуба.

Стоит напомнить, что британская команда оказалась во власти российского миллиардера в 2003 году. Покупка обошлась ему тогда в 150 тысяч долларов.

С тех времён футболисты "Челси" стали шестикратными чемпионами и однажды выиграли Лигу чемпионов.