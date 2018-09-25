Политика

Константин Большаков
25 Сентября, 2018 13:00

В Кремле прокомментировали планы наказать КПРФ и ЛДПР

Дмитрий Песков.
Источник: Ukraina.ru
#Кремль

#КПРФ

#ЛДПР
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.

В ряде регионов системная оппозиция обошла кандидатов от правящей партии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что власти якобы планируют наказать КПРФ и ЛДПР по итогам результатов губернаторских выборов.

Как пояснил господин Песков, подобная информация не соответствует действительности, пишет RT.

- Не имеют под собой основания эти публикации, - подчеркнул представитель Кремля.

Сообщение, что Кремль может наказать коммунистов и либерал-демократов из-за высоких рейтингов их кандидатов на выборах глав регионов опубликовало издание «Ведомости». В частности, журналисты писали, что власти не будут помогать КПРФ и ЛДПР в прохождении муниципального фильтра на будущих выборах, а Владимир Путин будто бы отказался встречаться в ближайшее время с Геннадием Зюгановым и Владимиром Жириновским.

Напомним, два кандидата от ЛДПР выиграли губернаторские выборы во Владимирской области (Владимир Сипягин) и Хабаровском крае (Сергей Фургал). В Хакасии за кресло главы региона поборются представитель КПРФ Валентин Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Флягин, правда только через 3 месяца, так как и.о. губернатора Виктор Зимин отказался участвовать во втором туре.

В Приморском крае, где во втором туре между собой боролись единоросс и действующий губернатор Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко, результаты голосования отменили из-за многочисленных жалоб на нарушения. Повторное голосование должно состояться до 16 декабря.

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