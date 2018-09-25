Одобрен закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров

Такую идею поддерживал сам президент.

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий увольнение или отказ в приёме на работу граждан предпенсионного возраста. Как пишет ТАСС, документ вводит в Уголовный кодекс РФ новую статью.

За подобные нарушения работодателей будут штрафовать на 200 тысяч рублей, либо приговаривать к обязательным работам до 360 часов.

- В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан России возникает опасность необоснованного отказа в приёме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста, - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, правительство объявило о повышении возраста выхода на пенсию в июне 2018 года. Президент РФ Владимир Путин в свою очередь рекомендовал ввести ответственность за увольнение или отказ в приёме на работу людей предпенсионного возраста.