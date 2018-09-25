Технологии и наука

Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 09:19

В РФ внедрят систему распознавания лиц для оплаты проезда

Камера наблюдения.
Источник: iz.ru
#видеонаблюдение

#проезд

#метро
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.

В рамках стандарта "смарт-сити" в российских городах внедрят биометрическую систему по распознавания лиц.

Об этом стало известно из заявления замминистра строительства Андрея Чибиса. Его цитируют "Известия".

По словам чиновника, технология представляет большой интерес в контексте общественного транспорта. Программа могла бы узнавать пассажиров и снимать средства за проезд с банковского счёта автоматически.

Представители Минстроя предполагают сотрудничать с китайскими компаниями. Такими, как Huawei. Работу над проектом специалисты уже начали.

"Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета", - сообщил Чибис.

Замминистра отметил, что многие российские города уже располагают большим количеством камер в общественных местах.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Нью-Йорке запустили станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября
Пассажирам метро Москвы будут давать воду на ЧМ
Локоть попросил у Путина денег на метро в Новосибирске
Читайте в рубрике:
Учёные научились определять недосыпание водителей по крови
Рогозин сообщил, когда стартует российско-европейская миссия к Марсу
Учёные рассказали о богомолах с уникальными охотничьими навыками

Лидеры США и Южной Кореи заключили новое торговое соглашение
Заседание комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
В Индии сняли на видео, как поток воды уносит пассажирский автобус
ЕС, Китай и Россия хотят торговать с Ираном в обход санкций США
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Алтайском крае расследуют самоубийство полицейского
За рубежом, 25 Сентября, 13:35.
СМИ раскрыли планы Абрамовича о продаже "Челси"
Пермь, 25 Сентября, 13:22.
Мэр Перми распорядился включить отопление, не дожидаясь холодов
Москва, 25 Сентября, 13:00.
В Кремле прокомментировали планы наказать КПРФ и ЛДПР
Нижний Новгород, 25 Сентября, 12:47.
Озвучена дата начала отопительного сезона в Нижегородской области
Москва, 25 Сентября, 12:43.
В Москве зарегистрировали новый рекорд атмосферного давления
Воронеж, 25 Сентября, 12:21.
В Воронеже объяснили, как будут избавляться от наружной рекламы
Москва, 25 Сентября, 12:02.
Частные эвакуаторы исчезнут с улиц Москвы
Волгоград, 25 Сентября, 11:40.
В Волгограде покажут древние артефакты Золотой Орды
Москва, 25 Сентября, 11:28.
Одобрен закон об уголовной ответственности за увольнение предпенсионеров
Екатеринбург, 25 Сентября, 11:05.
В Екатеринбурге за один рейд судебные приставы арестовали 7 автомобилей
Уфа, 25 Сентября, 10:43.
В Уфе рассказали о серьёзных проблемах с городскими кладбищами
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия