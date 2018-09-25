В РФ внедрят систему распознавания лиц для оплаты проезда

В рамках стандарта "смарт-сити" в российских городах внедрят биометрическую систему по распознавания лиц.

Об этом стало известно из заявления замминистра строительства Андрея Чибиса. Его цитируют "Известия".

По словам чиновника, технология представляет большой интерес в контексте общественного транспорта. Программа могла бы узнавать пассажиров и снимать средства за проезд с банковского счёта автоматически.

Представители Минстроя предполагают сотрудничать с китайскими компаниями. Такими, как Huawei. Работу над проектом специалисты уже начали.

"Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета", - сообщил Чибис.

Замминистра отметил, что многие российские города уже располагают большим количеством камер в общественных местах.