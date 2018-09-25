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Станислав Сикорский
25 Сентября, 2018 09:19
В РФ внедрят систему распознавания лиц для оплаты проезда
Камера наблюдения.
Источник: iz.ru
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.
В рамках стандарта "смарт-сити" в российских городах внедрят биометрическую систему по распознавания лиц.
Об этом стало известно из заявления замминистра строительства Андрея Чибиса. Его цитируют "Известия".
По словам чиновника, технология представляет большой интерес в контексте общественного транспорта. Программа могла бы узнавать пассажиров и снимать средства за проезд с банковского счёта автоматически.
Представители Минстроя предполагают сотрудничать с китайскими компаниями. Такими, как Huawei. Работу над проектом специалисты уже начали.
"Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета", - сообщил Чибис.
Замминистра отметил, что многие российские города уже располагают большим количеством камер в общественных местах.
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