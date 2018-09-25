Болельщиков на Евро-2020 предложили пускать в Россию без виз

В нашей стране пройдёт несколько игр европейского футбольного первенства.

Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект, согласно которому болельщиков из других стран предлагается впускать в Россию для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления визы.

Кроме того, волонтёрам кабмин предлагает разрешить въезд в РФ по обычным гуманитарным визам. Об этом сказано в тексте документа, опубликованном на сайте правительства.

Вместе с этим болельщики могут получить право не платить за проезд в общественном транспорте в пределах Санкт-Петербурга и области.

Напомним, в Питере пройдут три игры группового этапа ЧЕ-2020 и один четвертьфинальный матч. Турнир стартует 12 июня 2020 года и завершится 12 июля.