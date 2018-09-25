Политика

Константин Большаков
25 Сентября, 2018 08:18

Навальный провёл на свободе 5 секунд и получил ещё 20 суток ареста

Алексей Навальный в зале суда.
Источник: zona.media
#Навальный

#митинги

#арест
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.

Следующее нарушение закона о митингах может закончиться для него уголовным делом.

Оппозиционер Алексей Навальный получил очередной административный арест на 20 суток по статье о нарушениях при проведении митинга, повлёкших причинение вреда здоровью человека или имущества. Соответствующее решение вынес Симоновский районный суд Москвы.

Как пишут СМИ, новое дело против Навального связано с митингами против пенсионной реформы, прошедшими 9 сентября. Оппозиционера признали виновным в призыве к участию в акции, в большинстве городов несогласованной, в социальных сетях. В ходе митингов был повреждён патрульный автомобиль полиции, а двое сотрудников МВД получили травмы, уточняет «Интерфакс».

Повторные подобные нарушения закона о митинга могут закончиться для Навального возбуждением уголовного дела.

Напомним, Алексей Навальный утром 24 сентября покинул спецприёмник, где отбыл 30-дневный административный арест. Через 5 секунд его вновь задержали и доставили в ОВД «Даниловский», где составили административный протокол.

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