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Константин Большаков
25 Сентября, 2018 07:35
Глава ФАС назвал причину отсталости российской экономики
Игорь Артемьев.
Источник: Krimchel.ru
Москва, 25 Сентября - DIXINEWS.
Это связано с тесным сотрудничеством бизнеса и государства.
Глава федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что экономика страны остаётся низкоконкурентной и процесс её огосударствления усилился в связи с западными санкциями. Такое мнение руководитель ФАС высказал в интервью «Коммерсанту».
- Наша экономика во много остаётся отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет, - признался Артемьев.
По словам главы антимонопольной службы, причиной этому стало создание государственно-монополистического капитализма, сращивание бизнеса и власти. Игорь Артемьев назвал это «давней общей болезнью» российской экономики.
В ФАС уверены, что госкомпании и естественные монополии нужно во многих случаях разделять или «переводить в совершенно другой режим». При этом Артемьев напомнил, что укрепление госсектора затронуло не все сферы, и в качестве примера назвал рынок телекоммуникаций.
- Мобильное рабство преодолели, роуминг прекратили, - сказал глава ФАС.
Артемьев также отметил, что конкуренция на российском рынке должна развиваться и для этого правительство РФ одобрило 18 отраслевых программ её развития.
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