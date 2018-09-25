Глава ФАС назвал причину отсталости российской экономики

Это связано с тесным сотрудничеством бизнеса и государства.

Глава федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что экономика страны остаётся низкоконкурентной и процесс её огосударствления усилился в связи с западными санкциями. Такое мнение руководитель ФАС высказал в интервью «Коммерсанту».

- Наша экономика во много остаётся отсталой, полуфеодальной, особенно в малоразвитых регионах, конкуренцией там и не пахнет, - признался Артемьев.

По словам главы антимонопольной службы, причиной этому стало создание государственно-монополистического капитализма, сращивание бизнеса и власти. Игорь Артемьев назвал это «давней общей болезнью» российской экономики.

В ФАС уверены, что госкомпании и естественные монополии нужно во многих случаях разделять или «переводить в совершенно другой режим». При этом Артемьев напомнил, что укрепление госсектора затронуло не все сферы, и в качестве примера назвал рынок телекоммуникаций.

- Мобильное рабство преодолели, роуминг прекратили, - сказал глава ФАС.

Артемьев также отметил, что конкуренция на российском рынке должна развиваться и для этого правительство РФ одобрило 18 отраслевых программ её развития.