Политика

Константин Большаков
24 Сентября, 2018 19:44

Нетаньяху позвонил Путину после заявления о поставках С-300 в Сирию

Беньямин Нетаньяху и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Ил20

#Путин

#Нетаньяху
Тель-Авив, 24 Сентября - DIXINEWS.

Именно израильская сторона виновна в трагедии с Ил-20, считают наши военные.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 24 сентября, позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Это произошло сразу после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что РФ поставит в Сирию С-300.

Как передала пресс-служба Кремля, Нетаньяху ещё раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных на сбитом Ил-20, после чего лидеры обсудили произошедшее. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что причиной инцидента стали действия израильских ВВС.

Кроме того, президент России заявил, что меры, принятые Москвой, адекватны сложившейся ситуации и направлены на предотвращение угрозы для жизни российских военных.

Напомним, ранее Шойгу объявил, что С-300 с системой распознавания российских самолётов будут поставлены в Сирию в течение двух недель. Кроме того, в прилегающих к Сирии районах и над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

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