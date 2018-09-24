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Константин Большаков
24 Сентября, 2018 19:44
Нетаньяху позвонил Путину после заявления о поставках С-300 в Сирию
Беньямин Нетаньяху и Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
Тель-Авив, 24 Сентября - DIXINEWS.
Именно израильская сторона виновна в трагедии с Ил-20, считают наши военные.
Президент Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 24 сентября, позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Это произошло сразу после заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что РФ поставит в Сирию С-300.
Как передала пресс-служба Кремля, Нетаньяху ещё раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных на сбитом Ил-20, после чего лидеры обсудили произошедшее. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что причиной инцидента стали действия израильских ВВС.
Кроме того, президент России заявил, что меры, принятые Москвой, адекватны сложившейся ситуации и направлены на предотвращение угрозы для жизни российских военных.
Напомним, ранее Шойгу объявил, что С-300 с системой распознавания российских самолётов будут поставлены в Сирию в течение двух недель. Кроме того, в прилегающих к Сирии районах и над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.
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