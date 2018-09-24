Генпрокуратура раскрыла нарушения Минкульта и Института археологии РАН

Генеральная прокуратура РФ обнаружила нарушения в работе Министерства культуры и Института археологии РАН.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Представители прокуратуры направили соответствующую информацию руководству Минкульта и Института археологии.

Надзорное ведомство обратило внимание, что министерство на ненадлежащем уровне исполняло обязанности в отношении нормативно-правового регулирования археологической деятельности.

В частности, ведомство не проработало законодательные документы, которые определяют порядок перехода археологических находок в музейные фонды государства, не соблюдало требований к экспертной аттестации и выдачи разрешений на археологические работы.

В работе института Генпрокуратура обнаружила нарушения в проверке разрешительной документации на археологические исследования и историко-культурную экспертизу. Также структура с нарушениями вела популяризацию археологических изысканий, архивное хранение материалов и управление имуществом федерального характера.

"В связи с выявленными нарушениями Генеральной прокуратурой министру культуры Российской Федерации и директору Института археологии РАН внесены представления", - сообщили в прокуратуре.