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Станислав Сикорский
24 Сентября, 2018 17:23
Генпрокуратура раскрыла нарушения Минкульта и Института археологии РАН
Генпрокуратура РФ.
Источник: utro.ru
Москва, 24 Сентября - DIXINEWS.
Генеральная прокуратура РФ обнаружила нарушения в работе Министерства культуры и Института археологии РАН.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Представители прокуратуры направили соответствующую информацию руководству Минкульта и Института археологии.
Надзорное ведомство обратило внимание, что министерство на ненадлежащем уровне исполняло обязанности в отношении нормативно-правового регулирования археологической деятельности.
В частности, ведомство не проработало законодательные документы, которые определяют порядок перехода археологических находок в музейные фонды государства, не соблюдало требований к экспертной аттестации и выдачи разрешений на археологические работы.
В работе института Генпрокуратура обнаружила нарушения в проверке разрешительной документации на археологические исследования и историко-культурную экспертизу. Также структура с нарушениями вела популяризацию археологических изысканий, архивное хранение материалов и управление имуществом федерального характера.
"В связи с выявленными нарушениями Генеральной прокуратурой министру культуры Российской Федерации и директору Института археологии РАН внесены представления", - сообщили в прокуратуре.
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