Роскомнадзор доложил об успехе антипиратской борьбы в интернете

В Роскомнадзоре отчитались об эффективности в блокировке пиратского контента в интернете за последние три года.

С соответствующим докладом выступил глава ведомства Алексадр Жаров перед президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, структура направила Мосгорсуду иски на блокировку 17 тысяч сайтов.

Глава Роскомнадзора отметил, что большую часть жалоб зафиксировали в отношении кинофильмов.

"Больше шести тысяч исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний, которые почему-то подают иски в Московский городской суд", - резюмировал Жаров.

Он отметил, что несколько лет назад отечественный интернет можно было расценить как "абсолютно пиратскую гавань". Эффективность же Роскомнадзора отчётливо видно в успехе фильма "Движение вверх". Его показы в кинотеатрах собрали порядка трёх миллиардов рублей.