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Станислав Сикорский
24 Сентября, 2018 16:04

Оргкомитет Мисс Украина" объяснил скандал с победительницей 2018 года

Победительница Вероника Дидусенко "Мисс Украина"
Источник: rt.com
#Комитет

#конкурскрасоты

#нарушения
Киев, 24 Сентября - DIXINEWS.

В организационном комитете конкурса красоты "Мисс Украина" решили отобрать титул у победительницы 2018 года - 23-летней киевлянки Вероники Дидусенко.

Соответствующую информацию обнародовали на официальном портале конкурса. Организаторы уточнили, что участница нарушила правила.

Согласно уставу конкурса красоты, соревнующиеся не должны быть в браке - даже в прошлом - и иметь детей. После награждения выяснилось, что Дидусенко была замужем и у неё остался ребёнок.

Организаторы заявили, что назовут имя новой победительницы "Мисс Украина" 30 сентября.

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