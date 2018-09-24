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Станислав Сикорский
24 Сентября, 2018 16:04
Оргкомитет Мисс Украина" объяснил скандал с победительницей 2018 года
Победительница Вероника Дидусенко "Мисс Украина"
Источник: rt.com
Киев, 24 Сентября - DIXINEWS.
В организационном комитете конкурса красоты "Мисс Украина" решили отобрать титул у победительницы 2018 года - 23-летней киевлянки Вероники Дидусенко.
Соответствующую информацию обнародовали на официальном портале конкурса. Организаторы уточнили, что участница нарушила правила.
Согласно уставу конкурса красоты, соревнующиеся не должны быть в браке - даже в прошлом - и иметь детей. После награждения выяснилось, что Дидусенко была замужем и у неё остался ребёнок.
Организаторы заявили, что назовут имя новой победительницы "Мисс Украина" 30 сентября.
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