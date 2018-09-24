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Станислав Сикорский
24 Сентября, 2018 15:11
Учёные научились определять недосыпание водителей по крови
Сонный водитель.
Источник: naked-science.ru
Лондон, 24 Сентября - DIXINEWS.
Группа учёных британского Университета Суррея придумали способ выявления недосыпа у водителей.
Соответствующую статью обнародовал автор исследования профессор Саймон Арчер в журнале Sleep. Его команда нашла способ определить в крови биомаркеры, информирующие о нехватке сна.
Участниками эксперимента стали 36 добровольцев. Они сдали образцы крови после бессонной ночи или недели регулярного недосыпания - менее 6 часов сна ежедневно. В крови выделяли матричную РНК для выделения соответствующих маркеров.
Поиском идентификаторов занималась эксклюзивная компьютерная программа. Всего она выявила 68 генов. Их состояние с точностью до 92 процентов указывает на нехватку сна. Между тем точность предсказания хронического недосыпа была намного ниже - лишь 57 процентов.
Стоит отметить, что эксперты констатировали значительный рост вероятности аварии при малейшей нехватке сна у водителя. По информации AAA Foundation for Traffic Safety, недостача двух часов нормального отдыха повышает риск инцидента вдвое.
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