Учёные научились определять недосыпание водителей по крови

Группа учёных британского Университета Суррея придумали способ выявления недосыпа у водителей.

Соответствующую статью обнародовал автор исследования профессор Саймон Арчер в журнале Sleep. Его команда нашла способ определить в крови биомаркеры, информирующие о нехватке сна.

Участниками эксперимента стали 36 добровольцев. Они сдали образцы крови после бессонной ночи или недели регулярного недосыпания - менее 6 часов сна ежедневно. В крови выделяли матричную РНК для выделения соответствующих маркеров.

Поиском идентификаторов занималась эксклюзивная компьютерная программа. Всего она выявила 68 генов. Их состояние с точностью до 92 процентов указывает на нехватку сна. Между тем точность предсказания хронического недосыпа была намного ниже - лишь 57 процентов.

Стоит отметить, что эксперты констатировали значительный рост вероятности аварии при малейшей нехватке сна у водителя. По информации AAA Foundation for Traffic Safety, недостача двух часов нормального отдыха повышает риск инцидента вдвое.