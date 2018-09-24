Молочная роботизированная ферма ЗАО «Агрофирмы «Мясо» выдаёт молоко экстра-класса

Современные технологии позволяют производить экологически чистую продукцию в короткие сроки.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» входит в пятёрку ведущих мясокомбинатов Пермского края. Предприятие обеспечивает высококачественной мясной продукцией не только город Чайковский, но и другие города региона.

Всё производство в компании организовано по принципу «от поля до прилавка». Корм для животных выращивается на собственных полях комбината силами своих аграриев, в результате чего производится полезная, безопасная и экологически чистая продукция. Помимо собственного перерабатывающего производства, агрофирма располагает кормовой базой и животноводческими комплексами, а также сетью фирменных магазинов «Мясная легенда». Чайковский мясокомбинат постоянно развивается, совершенствует технологии и модернизирует производство и расширяет ассортимент продукции.

Так, с декабря 2017 года ЗАО «Агрофирма «Мясо» запустило роботизированный корпус для производства молока. Этот цех расположен в животноводческом комплексе для откорма и воспроизводства крупного рогатого скота. Почти все рабочие процессы автоматизированы - кормление и поение животных, навозоудаление и процесс доения. В корпусе трудятся три робота, каждый из которых рассчитан на 70 дойных коров.

- Весь процесс получения молока полностью автоматизирован, - рассказала заведующая фермой Чайковского мясокомбината в посёлке Прикамский Елена Некрасова. - Робот её моет, доит, кормит, после дойки обрабатывает. Роботизированная система позволяет контролировать многие факторы индивидуально для каждой коровы.

На ошейниках животных указаны индивидуальный номер и респондер, в котором установлены датчики. Робот считывает информацию с датчиков, когда обрабатывает очередную корову, и отправляет данные на компьютер. Эти датчики также сигнализируют о руминации коровы, о её активности, что позволяет отслеживать состояние каждого животного в течение дня.

В манипуляторе робота находится система контроля качества, которая непрерывно отслеживает состав молока из каждого соска вымени. Если корова больна, её молоко убирается в отдельную ёмкость. После каждой коровы вся система проходит тщательную дезинфекцию во избежание перекрёстного заражения. Качественное молоко по трубопроводам поступает в «танк-охладитель», установленный в специальном помещении. Благодаря такой автоматизированной системе, производство молока не требует большого числа специалистов.

- Система охлаждения настроена так, что молоко напрямую идёт в «танк» и сразу же охлаждается, - рассказал генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Мясо». - Оснащение роботами молочно-товарной фермы позволило нам получать молоко экстра-класса.

Безусловно, на высокое качество молока влияют и условия - беспривязное содержание скота, обеспечивающее спокойствие в стаде, особый микроклимат и добровольное доение с индивидуальным режимом. Благодаря этому коровы дают большие объёмы молока высочайшего качества.

Отметим, что предприятий сельского хозяйства, подобных Чайковскому мясокомбинату, оснащённых таким высокотехнологичным оборудованием, в Пермском крае единицы. Хотя и в ЗАО «Агрофирма «Мясо» это пока первый подобный цех, руководство компании считает наивысшим приоритетом дальнейшую установку и эксплуатацию робототехники в животноводческих корпусах.