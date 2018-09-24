Metallica устроит шоу в Москве

В Москве пройдёт концерт американской группы Metallica.

Об этом стало известно из сообщения компании-организатора гастролей музыкального коллектива - SAV Entertainment. Выступление запланировано на 21 июля 2019 года на стадионе "Лужники".

Metallica начнёт европейское турне 1 мая концертом в португальском Лиссабоне. Музыканты посетят 20 стран, включая Германию , Италию, Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Финляндию, Эстонию. В качестве специальных гостей указаны шведские рокеры Ghost и норвежцы Bokassa.

Напомним, Metallica основали в 1981 году гитарист-вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. Группа входит в так называемую "Большую четвёрку трэш-метала". Всего музыканты выпустили 10 студийных альбомов, которые разошлись 125 миллионами копий.