Концерты

Станислав Сикорский
24 Сентября, 2018 14:39

Metallica устроит шоу в Москве

Metallica на сцене.
Источник: revistawho.com
#современнаямузыка

#музыканты

#шоу
Москва, 24 Сентября - DIXINEWS.

В Москве пройдёт концерт американской группы Metallica.

Об этом стало известно из сообщения компании-организатора гастролей музыкального коллектива - SAV Entertainment. Выступление запланировано на 21 июля 2019 года на стадионе "Лужники".

Metallica начнёт европейское турне 1 мая концертом в португальском Лиссабоне. Музыканты посетят 20 стран, включая Германию , Италию, Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Финляндию, Эстонию. В качестве специальных гостей указаны шведские рокеры Ghost и норвежцы Bokassa.

Напомним, Metallica основали в 1981 году гитарист-вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. Группа входит в так называемую "Большую четвёрку трэш-метала". Всего музыканты выпустили 10 студийных альбомов, которые разошлись 125 миллионами копий.

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