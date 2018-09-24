Спорт

Станислав Сикорский
24 Сентября, 2018 14:05

Стали известны соперники сборной РФ по волейболу на ЧМ

Сборная РФ по волейболу.
Источник: rsport.ru
#волейбол

#Чемпионатмира

#игры
Москва, 24 Сентября - DIXINEWS.

В рамках мужского чемпионата мира по волейболу провели жеребьёвку третьего группового этапа.

Российской сборной предстоит сыграть против американцев и бразильцев. Турнир проходит в Болгарии и Италии. Борьбу далее вести будут также сборные Италии, Польши и Сербии.

Отечественная сборная сыграет в группе I. В группе J состоится противостояние итальянцев, поляков и сербов.

Матчи в рамках третьего группового чемпионата пройдёт с 26 по 28 сентябре. В полуфинале окажутся по две лучшие команды каждой из групп.

Проведение финала мирового турнира запланировано на 30 сентября. Действующие чемпионы - польская сборная.

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