Стали известны соперники сборной РФ по волейболу на ЧМ

В рамках мужского чемпионата мира по волейболу провели жеребьёвку третьего группового этапа.

Российской сборной предстоит сыграть против американцев и бразильцев. Турнир проходит в Болгарии и Италии. Борьбу далее вести будут также сборные Италии, Польши и Сербии.

Отечественная сборная сыграет в группе I. В группе J состоится противостояние итальянцев, поляков и сербов.

Матчи в рамках третьего группового чемпионата пройдёт с 26 по 28 сентябре. В полуфинале окажутся по две лучшие команды каждой из групп.

Проведение финала мирового турнира запланировано на 30 сентября. Действующие чемпионы - польская сборная.