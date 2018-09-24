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Станислав Сикорский
24 Сентября, 2018 13:30
ВОЗ объяснила, почему алкоголь стал главной причиной смертности на планете
ВОЗ.
Источник: iz.ru
За рубежом, 24 Сентября - DIXINEWS.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения выявили наиболее многочисленные причины смертности среди землян.
Соответствующую информацию опубликовали в докладе на 500 страниц. Каждая 20-я смерть в мире происходит из-за алкоголя и сопутствующих факторов. В их числе - насилие и болезни вследствие злоупотребления спиртным.
Порядка трёх четвертей смертей по вине алкоголя затрагивают мужчин. Указывается, что употребление алкогольных напитков провоцирует риск заболевания туберкулёзом, ВИЧ, пневмонией.
"Слишком много людей и их семей страдают от последствий вредного употребления алкоголя - насилия, травм, проблем психического здоровья и болезней, таких как рак и инсульт", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.
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