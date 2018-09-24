ВОЗ объяснила, почему алкоголь стал главной причиной смертности на планете

Эксперты Всемирной организации здравоохранения выявили наиболее многочисленные причины смертности среди землян.

Соответствующую информацию опубликовали в докладе на 500 страниц. Каждая 20-я смерть в мире происходит из-за алкоголя и сопутствующих факторов. В их числе - насилие и болезни вследствие злоупотребления спиртным.

Порядка трёх четвертей смертей по вине алкоголя затрагивают мужчин. Указывается, что употребление алкогольных напитков провоцирует риск заболевания туберкулёзом, ВИЧ, пневмонией.

"Слишком много людей и их семей страдают от последствий вредного употребления алкоголя - насилия, травм, проблем психического здоровья и болезней, таких как рак и инсульт", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.