Армия и оружие

Константин Большаков
24 Сентября, 2018 13:27

Москва жёстко ответила на инцидент со сбитым Ил-20

Сергей Шойгу.
Источник: Kuban24.tv
#Ил20

#Шойгу
Москва, 24 Сентября - DIXINEWS.

ПВО Сирии серьёзно усилят.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные приняли решение усилить системы противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики. Такое заявление глава оборонного ведомства сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Соответствующие меры приняты по поручению президента РФ Владимира Путина в связи с трагедией в небе над Средиземным морем 17 сентября, когда был сбит Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Как отметил Шойгу, это вынудило российские власти к принятию ответных адекватных мер, направленных на повышение безопасности наших военнослужащих в Сирии.

- Сирийским вооружённым силам в течение двух недель будет передан современный ЗРК «С-300», - заявил Шойгу. – Командные пункты сирийских соединений и воинских частей противовоздушной обороны будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооружённые силы.

Это позволит обеспечить централизованное управление между всеми силами и средствами ПВО Сирии, пояснил министр обороны. Главное, будет гарантирована идентификация всех российских судов сирийскими системами противовоздушной обороны.

И, наконец, в прилегающих к Сирии районах и над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

- Убеждены, что реализация данных мер охладит «горячие головы» и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой, - резюмировал Сергей Шойгу.

Напомним, Минобороны РФ обвинило в гибели Ил-20 израильские ВСС, лётчики которых прикрывались российским самолётом при атаке объектов на территории Сирии.

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