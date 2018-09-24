ЛДПР и КПРФ создадут коалиционные правительства в трёх регионах

Речь идёт о территориях, где главами стали или могут стать представители этих партий.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты договорились с партией ЛДПР о создании коалиционных правительств в трёх регионах. Как пояснил господин Зюганов, речь идёт о Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

Как пишет «Интерфакс», лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил наличие данной договорённости между фракциями. При этом Жириновский сообщил, что ранее совместное с коммунистами и либерал-демократами правительство было создано в Смоленской области, которой руководит губернатор от ЛДПР Алексей Островский.

Напомним, кандидаты от ЛДПР выиграли губернаторские выборы во Владимирской области и Хабаровском крае. В первой одержал победу Владимир Сипягин, во втором регионе – Сергей Фургал. Их соперниками были представители «Единой России».

В Хакасии второй тур выборов главы республики перенесли на 3 месяца, так как и.о. губернатора Виктор Зимин отказался участвовать в соперничестве. Там жителям предстоит выбрать между Валентином Коноваловым от КПРФ и представителем «Справедливой России» Андреем Флягиным.