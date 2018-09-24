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Константин Большаков
24 Сентября, 2018 13:06

ЛДПР и КПРФ создадут коалиционные правительства в трёх регионах

Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.
Источник: Regnum.ru
#Зюганов

#Жириновский

#выборыгубернатора
Москва, 24 Сентября - DIXINEWS.

Речь идёт о территориях, где главами стали или могут стать представители этих партий.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты договорились с партией ЛДПР о создании коалиционных правительств в трёх регионах. Как пояснил господин Зюганов, речь идёт о Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

Как пишет «Интерфакс», лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил наличие данной договорённости между фракциями. При этом Жириновский сообщил, что ранее совместное с коммунистами и либерал-демократами правительство было создано в Смоленской области, которой руководит губернатор от ЛДПР Алексей Островский.

Напомним, кандидаты от ЛДПР выиграли губернаторские выборы во Владимирской области и Хабаровском крае. В первой одержал победу Владимир Сипягин, во втором регионе – Сергей Фургал. Их соперниками были представители «Единой России».

В Хакасии второй тур выборов главы республики перенесли на 3 месяца, так как и.о. губернатора Виктор Зимин отказался участвовать в соперничестве. Там жителям предстоит выбрать между Валентином Коноваловым от КПРФ и представителем «Справедливой России» Андреем Флягиным.

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ЛДПР и КПРФ создадут коалиционные правительства в трёх регионах
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