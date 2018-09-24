Политика

Константин Большаков
24 Сентября, 2018 09:42

Навальный вышел после 30 суток ареста и сразу был задержан

Алексей Навальный.
Источник: twitter.com
#Навальный

#МВД

#задержание
Москва, 24 Сентября - DIXINEWS.

И теперь ему грозит ещё один административный срок.

Утром в понедельник, 24 сентября, оппозиционер Алексей Навальный на выходе из спецприёмника, где он провёл 30 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия, был задержан московскими полицейскими. Об этом в социальных сетях сообщили сторонники политика.

Как уточняется, Навального доставили в ОВД «Даниловский», где в отношении него оформляют протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушения при проведении митинга, повлёкшие причинение вреда здоровью человека или имущества).

Суд состоится сегодня, однако точное время заседания пока неизвестно. Навальному грозит административный арест на срок до 20 суток, либо штраф в размере до 300 тысяч рублей.

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