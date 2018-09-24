Власти США назвали Россию «бесполезной страной»

В Госдепе допустили грубое высказывание в адрес нашего государства.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «бесполезная страна» в вопросах урегулирования сирийского и украинского конфликтов. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу NBC News.

Отвечая на вопрос журналиста, Помпео подчеркнул, что мнение о бесполезности РФ в Украине и в Сирии является «достаточно верным» и назвал это печальным, так как во многих аспектах интересы Вашингтона и Москвы совпадают, «но не ценности».

- В этом Россия сильно отличается от нас. От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии, - подытожил американец.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом ввёл в действие очередной санкционный список, куда вошли российские юридические и физические лица, в том числе оборонные компании и ЧВК «Вагнера».