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Константин Большаков
24 Сентября, 2018 08:16
Власти США назвали Россию «бесполезной страной»
Майк Помпео.
Источник: Axios.com
Вашингтон, 24 Сентября - DIXINEWS.
В Госдепе допустили грубое высказывание в адрес нашего государства.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «бесполезная страна» в вопросах урегулирования сирийского и украинского конфликтов. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу NBC News.
Отвечая на вопрос журналиста, Помпео подчеркнул, что мнение о бесполезности РФ в Украине и в Сирии является «достаточно верным» и назвал это печальным, так как во многих аспектах интересы Вашингтона и Москвы совпадают, «но не ценности».
- В этом Россия сильно отличается от нас. От них не было пользы ни в Украине, ни в Сирии, - подытожил американец.
Напомним, на прошлой неделе Белый дом ввёл в действие очередной санкционный список, куда вошли российские юридические и физические лица, в том числе оборонные компании и ЧВК «Вагнера».
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