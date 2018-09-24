В России запретят покупать спиртное лицам до 20 лет

Нынешних мер для борьбы с алкоголизмом недостаточно.

Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в России могут ужесточить правила продажи спиртных напитков. Это должно произойти в рамках борьбы с алкоголизмом и курением.

Как пишут РИА «Новости», Голикова не исключает, что может быть увеличен минимальный возраст для покупки алкоголя.

- Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести, - сказала представитель правительства. – Но может быть не 21 год, может быть 20 лет.

При этом госпожа Голикова уточнила, что речи о тотальном запрете продажи спиртного не идёт.

Напомним, в апреле 2017 года в Государственную думу внесли законопроект, согласно которому предлагалось запретить продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта свыше 18% лицам до 21 года. В правительстве эту идею тогда не поддержали.

В настоящий момент приобретать спиртное россияне могут с момента совершеннолетия – с 18 лет.