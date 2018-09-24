Власть

Константин Большаков
24 Сентября, 2018 07:41

В России запретят покупать спиртное лицам до 20 лет

Татьяна Голикова.
Источник: Apcmed.ru
#Голикова

#спиртное

#Правительство
Москва, 24 Сентября - DIXINEWS.

Нынешних мер для борьбы с алкоголизмом недостаточно.

Вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в России могут ужесточить правила продажи спиртных напитков. Это должно произойти в рамках борьбы с алкоголизмом и курением.

Как пишут РИА «Новости», Голикова не исключает, что может быть увеличен минимальный возраст для покупки алкоголя.

- Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести, - сказала представитель правительства. – Но может быть не 21 год, может быть 20 лет.

При этом госпожа Голикова уточнила, что речи о тотальном запрете продажи спиртного не идёт.

Напомним, в апреле 2017 года в Государственную думу внесли законопроект, согласно которому предлагалось запретить продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта свыше 18% лицам до 21 года. В правительстве эту идею тогда не поддержали.

В настоящий момент приобретать спиртное россияне могут с момента совершеннолетия – с 18 лет.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Медведев признался, что впереди у России шесть трудных лет
Кабмин утвердил график праздничных дней в 2019 году
Работу мигрантов отдадут россиянам
Читайте в рубрике:
Пьеса Гоголя оказалась кошмаром для чиновников
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста
Кадыров вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова

Почему все попытки Брюсселя сплотить правительства стран не принесли результата
3D-видео катастрофы Ил-20 ВКС России у побережья Сирии
Заключительное пленарное заседание Второго Евразийского женского форума
В Нью-Йорке прошла пресс конференция Нурмагомедова и Макгрегора
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уфимских чиновников попросили не прозевать начало отопительного сезона
Воронеж, 24 Сентября, 09:09.
В Воронеже старушка погибла по пути домой из больницы
Красноярск, 24 Сентября, 09:05.
В Красноярске зафиксировали скачок заболеваемости гриппом и ОРВИ
Ростов-на-Дону , 24 Сентября, 08:46.
Путин уволил куратора ЦИК по выборам в Ростовской области
Вашингтон, 24 Сентября, 08:16.
Власти США назвали Россию «бесполезной страной»
Москва, 24 Сентября, 07:41.
В России запретят покупать спиртное лицам до 20 лет
Владимир, 24 Сентября, 07:24.
«Единую Россию» продолжают громить на губернаторских выборах
Кунгур, 23 Сентября, 22:25.
Более четверти миллиона рублей заплатит житель Прикамья авиакомпании «Победа»
Челябинск, 23 Сентября, 21:53.
В Челябинске водитель на «Kia» улетел в коммунальную яму
Хабаровск, 23 Сентября, 19:35.
Действующий губернатор-единоросс с разгромом проиграл выборы кандидату от ЛДПР
Москва, 23 Сентября, 14:12.
Минобороны обвинило Израиль в преступной халатности (ВИДЕО)
Лондон, 23 Сентября, 12:50.
У Поветкина рассказали о состоянии боксёра после нокаута от Джошуа
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия