«Единую Россию» продолжают громить на губернаторских выборах

На этот раз в регионе недалеко от Москвы.

В ходе второго тура губернаторских выборов во Владимирской области победу одержал представитель партии ЛДПР Владимир Сипягин. Он набрал на 20% голосов больше, чем его соперница от «Единой России» Светлана Орлова.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», после обработки 100% бюллетеней выяснилось, что за Сипягина проголосовали 57,03% избирателей, а за Орлову – 37,46%.

Напомним, ранее аналогичная ситуация произошла в Хабаровском крае. Там депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал выиграл на выборах главы региона, разгромив соперника из «Единой России», действующего главу региона Вячеслава Шпорта. За Фургала проголосовали 69,57% избирателей, а за Шпорта лишь 27,97%.

Второй тур выборов после единого дня голосования 9 сентября был назначен сразу в нескольких регионах России.