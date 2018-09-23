Действующий губернатор-единоросс с разгромом проиграл выборы кандидату от ЛДПР

В команде политика не ждали такого результата.

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликовали данные онлайн-подсчёта бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», по состоянию на 19:20 часов по московскому времени уверенно лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

- После обработки 98,23% протоколов УИК лидирует Сергей Фургал от ЛДПР, набравший 69,63% голосов, его соперник, действующий глава региона Вячеслав Шпорт набрал всего лишь 27,89% голосов избирателей, передаёт корреспондент нашего агентства.

Таким образом, Фургал уже обеспечил себе победу во втором туре голосования. Как передаёт РБК, в ЦИК уже подтвердили, что нарушений в ходе выборов, прошедших в Хабаровском крае 23 сентября, которые могли бы привести к отмене их итогов, не было.

Кроме того, издание уточняет со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю, что в штабе Шпорта не ожидали такого огромного разрыва между ним и Фургалом. В Кремле, говорит источник, особых претензий к главе региона не было, «сказывается усталость от кандидата».