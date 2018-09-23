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Константин Большаков
23 Сентября, 2018 19:35
Действующий губернатор-единоросс с разгромом проиграл выборы кандидату от ЛДПР
Вячеслав Шпорт.
Источник: Todaykhv.ru
Хабаровск, 23 Сентября - DIXINEWS.
В команде политика не ждали такого результата.
На сайте Центральной избирательной комиссии опубликовали данные онлайн-подсчёта бюллетеней на выборах губернатора Хабаровского края. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», по состоянию на 19:20 часов по московскому времени уверенно лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.
- После обработки 98,23% протоколов УИК лидирует Сергей Фургал от ЛДПР, набравший 69,63% голосов, его соперник, действующий глава региона Вячеслав Шпорт набрал всего лишь 27,89% голосов избирателей, передаёт корреспондент нашего агентства.
Таким образом, Фургал уже обеспечил себе победу во втором туре голосования. Как передаёт РБК, в ЦИК уже подтвердили, что нарушений в ходе выборов, прошедших в Хабаровском крае 23 сентября, которые могли бы привести к отмене их итогов, не было.
Кроме того, издание уточняет со ссылкой на собеседника, близкого к Кремлю, что в штабе Шпорта не ожидали такого огромного разрыва между ним и Фургалом. В Кремле, говорит источник, особых претензий к главе региона не было, «сказывается усталость от кандидата».
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