Армия и оружие

Константин Большаков
23 Сентября, 2018 14:12

Минобороны обвинило Израиль в преступной халатности

Игорь Конашенков.
Источник: Syria.mil.ru
#Ил20

#Израиль
Москва, 23 Сентября - DIXINEWS.

Вина за трагедию целиком лежит на израильских лётчиках, заявили наши военные.

В воскресенье, 23 сентября, официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков обвинил ВВС Израиля в преступной халатности. Действия израильских лётчиков, уверены российские военные, стали причиной гибели самолёта Ил-20, на борту которого было пятнадцать военнослужащих.

- Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности, - подчеркнул представитель оборонного ведомства.

В Минобороны также заявили, что вина за сбитый российский самолёт целиком и полностью лежит на израильской стороне. Кроме того, военные представили поминутную хронологию крушения Ил-20.

Напомним, Ил-20 был сбит сирийскими ПВО в ночь на 18 сентября. Это произошло, утверждают российские военные, потому, что израильские истребители укрывались нашим самолётом при нанесении авиаударов по Латакии.

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