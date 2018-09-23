У Поветкина рассказали о состоянии боксёра после нокаута от Джошуа

Боксёры Александр Поветкин и Энтони Джошуа на ринге.

Команда российского боксёра Александра Поветкина рассказала о состоянии спортсмена после поражения в бою с британцем Энтони Джошуа.

Соответствующую информацию обнародовало издание ТАСС. Поветкин не получил каких-либо серьёзных увечий.

"Со здоровьем серьезных проблем нет. Было лишь рассечение", - сообщили в команде бойца.

В медицинской помощи спортсмен после боя не нуждался.

Напомним, российский и британский боксёры встретились на лондонском стадионе "Уэмбли". Они боролись за обладание титулами мировых чемпионов в рамках Всемирной боксерской ассоциации, Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации.

Поветкин получил нокаут в ходе седьмого раунда.