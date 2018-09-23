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Станислав Сикорский
23 Сентября, 2018 11:42
Учёные выяснили самую неудачную позу для сна
Плохой сон.
Источник: likar.info
За рубежом, 23 Сентября - DIXINEWS.
Группа американских экспертов-сомнологов, работающих в клинике Майо, исследовали эффективность сна в различных позах.
Соответствующую информацию обнародовало издание Bustle. По данным исследователей, самая неблагоприятная позиция для отдыха - на животе.
Это связано с отсутствием возможности свободно поворачивать шею и голову, что учёные оценили как важнейший фактор для хорошего сна. Человек не может полноценно дышать, лёжа на животе. Кроме того, в этой позиции очень часто затекает шея.
Сон в столь неблагоприятной позе негативным образом влияет на здоровье спины. Специалисты полагают, необходимо дополнительно класть подушку под нижнюю часть живота или таз, дабы уменьшить нагрузку.
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