Учёные выяснили самую неудачную позу для сна

Группа американских экспертов-сомнологов, работающих в клинике Майо, исследовали эффективность сна в различных позах.

Соответствующую информацию обнародовало издание Bustle. По данным исследователей, самая неблагоприятная позиция для отдыха - на животе.

Это связано с отсутствием возможности свободно поворачивать шею и голову, что учёные оценили как важнейший фактор для хорошего сна. Человек не может полноценно дышать, лёжа на животе. Кроме того, в этой позиции очень часто затекает шея.

Сон в столь неблагоприятной позе негативным образом влияет на здоровье спины. Специалисты полагают, необходимо дополнительно класть подушку под нижнюю часть живота или таз, дабы уменьшить нагрузку.