В Израиле опасаются мести РФ за сбитый Ил-20

Но ещё надеются, что ответные меры будут не слишком жёсткими.

Издание Haaretz сообщает, что Израиль опасается ответных действий России в связи с инцидентом с Ил-20, при крушении которого погибли 15 военных. Так, в Тель-Авиве боятся, что им «подрежут крылья», ограничив полёты израильских ВВС в небе над Сирией.

Израиль надеется, что Москва закроет небо над САР всего на неделю и не станет запрещать полёты вблизи своих баз. Если же реакция будет болёё жёсткой, израильские истребители не смогут бомбить территории севернее Дамаска. Как итог, появятся безопасные зоны для правительственных войск Сирии и «Хезболлы», что позволит Ирану укрепить свои позиции в регионе.

При этом издание отмечает, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман уклонился от прямого ответа, отвечая на вопрос о будущих налётах израильской авиации на объекты в Сирии.

Напомним, Ил-20 был сбит ракетой сирийского ПВО неделю назад. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, так как истребители этой страны прикрывались российским лайнером.