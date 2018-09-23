Армия и оружие

Константин Большаков
23 Сентября, 2018 11:05

В Израиле опасаются мести РФ за сбитый Ил-20

Израильский истребитель.
Источник: Dialog.ua
#Израиль

#Ил20

#Сирия
Тель-Авив, 23 Сентября - DIXINEWS.

Но ещё надеются, что ответные меры будут не слишком жёсткими.

Издание Haaretz сообщает, что Израиль опасается ответных действий России в связи с инцидентом с Ил-20, при крушении которого погибли 15 военных. Так, в Тель-Авиве боятся, что им «подрежут крылья», ограничив полёты израильских ВВС в небе над Сирией.

Израиль надеется, что Москва закроет небо над САР всего на неделю и не станет запрещать полёты вблизи своих баз. Если же реакция будет болёё жёсткой, израильские истребители не смогут бомбить территории севернее Дамаска. Как итог, появятся безопасные зоны для правительственных войск Сирии и «Хезболлы», что позволит Ирану укрепить свои позиции в регионе.

При этом издание отмечает, что министр обороны Израиля Авигдор Либерман уклонился от прямого ответа, отвечая на вопрос о будущих налётах израильской авиации на объекты в Сирии.

Напомним, Ил-20 был сбит ракетой сирийского ПВО неделю назад. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, так как истребители этой страны прикрывались российским лайнером.

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