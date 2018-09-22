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Константин Большаков
22 Сентября, 2018 19:52
Пьеса Гоголя оказалась кошмаром для чиновников
Николай Гоголь.
Источник: Ezoterik-page.com
Самара, 22 Сентября - DIXINEWS.
И те даже потребовали изменить афишу представления.
В Сызрани местные власти добились снятия слов «кошмар госчиновника» на театральной афише пьесы Николая Гоголя «Ревизор». Об этом на своей странице в фейсбуке написал самарский депутат Михаил Матвеев.
Парламентарий, сославшись на анонимный источник, рассказал, что власти посчитали данный заголовок на афише «крамольным», а режиссёра и директора театра обвинили в «раскачивании лодки» и потребовали с января искать новую работу. Убрать «кошмар для госчиновника» также потребовал и сам мэр города, который провёл с театралами «тихий и спокойный разговор».
В свою очередь директор Сызранского драматического театра Сергей Салмин в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что афишу заменили потому, как «кошмар госчиновника» было рабочим названием спектакля и попало туда по афише. В мэрии изданию заявили, что не собираются никого увольнять в театре.
Пьеса Николая Васильевича Гоголя «Ревизор» впервые была показана 19 апреля 1836 года. Это комедия в пяти действиях, рассказывающая о мелком чиновнике, притворившемся ревизором в уездном городке.
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