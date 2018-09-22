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Станислав Сикорский
22 Сентября, 2018 18:25

Рогозин сообщил, когда стартует российско-европейская миссия к Марсу

Космический аппарат миссии "ЭкзоМарс".
Источник: 3dnews.ru
#Рогозин

#Роскосмос

#космос
Москва, 22 Сентября - DIXINEWS.

Российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" предстоит стартовать с космодрома Байконур.

Об этом стало известно из сообщения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. По его словам, приземление исследовательского модуля на поверхность Красной планеты ориентировочно пройдёт 19 марта 2021 года.

Марсоход европейских учёных сядет на Марс благодаря отечественному модулю.

"Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту ЭКЗОМАРС подтвердили, что из графика работ не выбиваются. Миссия на Марс стартует 25 июля 2020 года", - подчеркнул Рогозин.

Ракета-носитель "Протон-М" стартует на территории космодрома Байконур. Её снабдят разгонным блоком "Бриз-М".

Вышеописанный этап - уже вторая в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". В 2016 году к Марсу отправили европейский орбитальный модулю Trace Gas Orbiter. При нём находились два российских прибора и аппарат Schiaparelli. Он разбился в октябре при посадке.

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