Рогозин сообщил, когда стартует российско-европейская миссия к Марсу

Российско-европейской миссии "ЭкзоМарс" предстоит стартовать с космодрома Байконур.

Об этом стало известно из сообщения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter. По его словам, приземление исследовательского модуля на поверхность Красной планеты ориентировочно пройдёт 19 марта 2021 года.

Марсоход европейских учёных сядет на Марс благодаря отечественному модулю.

"Все участники научно-производственной кооперации по российско-европейскому проекту ЭКЗОМАРС подтвердили, что из графика работ не выбиваются. Миссия на Марс стартует 25 июля 2020 года", - подчеркнул Рогозин.

Ракета-носитель "Протон-М" стартует на территории космодрома Байконур. Её снабдят разгонным блоком "Бриз-М".

Вышеописанный этап - уже вторая в рамках российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". В 2016 году к Марсу отправили европейский орбитальный модулю Trace Gas Orbiter. При нём находились два российских прибора и аппарат Schiaparelli. Он разбился в октябре при посадке.