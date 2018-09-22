Стало известно, когда в Армянске отменят ЧС из-за выброса

На территории города Армянск будет упразднён режим чрезвычайной ситуации, введённый после выброса на заводе "Крымский Титан".

Об этом стало известно из заявления главы городской администрации Василия Телиженко. По его словам, это состоится в воскресенье, 23 сентября.

Стоит отметить, что ранее в республиканском оперативном штабе рекомендовали администрации Армянска отменить режим ЧС. За прошедшую неделю специалисты не зафиксировали превышения концентрации опасных для здоровья человека веществ.

Комплекс работ, необходимых в период действия ЧС, был выполнен.

Напомним, горожане обратили внимание на стоящий в воздухе неприятный запах и жёлтый налёт на металлических предметах 24 августа. В Армянске преждевременно высохла и опала листва. Местных детей отправили на трёхнедельные каникулы в пансионаты Крыма.