Лукашенко рассказал о тяжелейших переговорах с Путиным

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Лидеры обсудили ряд насущных проблем.

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путин. Встреча глав государств состоялась в пятницу, 21 сентября, в резиденции Путина в Сочи.

Как передаёт агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал переговоры тяжёлыми. Основная часть разговора проходила один на один, встреча продлилась более 6 часов.

- Если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжёлые переговоры, но результативные, - заметил Александр Лукашенко.

Отметим, что это первые комментарии итогов встречи, данные одной из сторон. Российские власти пока не озвучивали, как прошли переговоры.