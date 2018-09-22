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Константин Большаков
22 Сентября, 2018 14:44
Лукашенко рассказал о тяжелейших переговорах с Путиным
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 22 Сентября - DIXINEWS.
Лидеры обсудили ряд насущных проблем.
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, как прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путин. Встреча глав государств состоялась в пятницу, 21 сентября, в резиденции Путина в Сочи.
Как передаёт агентство БЕЛТА, Лукашенко назвал переговоры тяжёлыми. Основная часть разговора проходила один на один, встреча продлилась более 6 часов.
- Если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжёлые переговоры, но результативные, - заметил Александр Лукашенко.
Отметим, что это первые комментарии итогов встречи, данные одной из сторон. Российские власти пока не озвучивали, как прошли переговоры.
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