|
Константин Большаков
22 Сентября, 2018 12:29
Названо число жертв страшного теракта в Иране
Теракт в Иране.
Источник: Riafan.ru
Тегеран, 22 Сентября - DIXINEWS.
Боевики ворвались прямо на военный парад.
В субботу, 22 сентября, в иранском городе Ахваз был совершён террористический акт. Как пишет агентство Tasnim, вооружённые боевики напали на военных, которые участвовали в параде.
По уточненным данным, в результате атаки погибли 10 человек, в том числе один журналист. Ещё 21 человек был ранен.
Насколько известно, нападавших было двое. Они пытались прорваться к командованию военных, однако были ранены встречным огнём.
В МИД Ирана возложили ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». В ведомстве подчеркнули, что среди погибших были «дети и молодёжь».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия