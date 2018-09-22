Названо число жертв страшного теракта в Иране

Боевики ворвались прямо на военный парад.

В субботу, 22 сентября, в иранском городе Ахваз был совершён террористический акт. Как пишет агентство Tasnim, вооружённые боевики напали на военных, которые участвовали в параде.

По уточненным данным, в результате атаки погибли 10 человек, в том числе один журналист. Ещё 21 человек был ранен.

Насколько известно, нападавших было двое. Они пытались прорваться к командованию военных, однако были ранены встречным огнём.

В МИД Ирана возложили ответственность за теракт на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». В ведомстве подчеркнули, что среди погибших были «дети и молодёжь».