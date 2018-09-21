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Константин Большаков
21 Сентября, 2018 20:19

Виктор Зимин снялся со второго тура губернаторских выборов в Хакасии

Виктор Зимин.
Источник: Dailystorm.ru
#Зимин

#выборыгубернатора

#Коновалов
Абакан, 21 Сентября - DIXINEWS.

Это ещё один регион, где КПРФ пока переигрывает «Единую Россию».

Врио губернатора Хакасии Виктор Зимин, представляющий правящую партию «Единая Россия», решил снять свою кандидатуру со второго тура выборов главы региона. Как пишет ТАСС со ссылкой на местный избирком, такое решение господин Зимин объяснил состоянием здоровья.

Ранее «Ведомости» писали, что в Кремле предлагали Зимину написать заявление об отставке. По информации издания, там хотели чтобы Хакасией руководил «кто угодно, лишь бы не он». В ходе выборов 9 сентября Зимин уступил представителю КПРФ Валентину Коновалову, который набрал 44,8% голосов избирателей против 32,4% у единоросса.

Теперь, согласно закону, второй тур выборов отложат на две недели. Конкуренцию Коновалову составит кандидат, занявший третье место. Если и он откажется, то коммунист будет представлен на голосовании как единственный претендент на кресло губернатора, но для победы ему придётся набрать более половины голосов избирателей.

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